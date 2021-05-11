Парень заметил, что съемки интервью проводили в ночное время суток.

Украинский русскоязычный блогер Иван Рудской (Ивангай) предъявил российскому журналисту Юрию Дудю новые обвинения.

Об этом он написал в Twitter.

Читайте такжеМинкульт рассматривает варианты блокировки сигнала с оккупированных территорий и РоссииПарень заметил, что съемки интервью проводили в ночное время суток.

"Сидячее интервью специально записывалось в полночь несмотря на то, что я просил писаться утром. Но Дудю вдруг "понадобилось утром уже лететь". Посмотрите дневные кадры, на которых я не вымотан и не утомлен. Писалось в те же сутки. (Это) или отсутствие профессионализма, или с*икло", – высказался Ивангай.

Рудской конфликтовал с Юрием Дудем после того, как тот вырезал из интервью часть, в которой парень рассказывал о Голодоморе, войне на Донбассе и преступлениях НКВД. Украинец назвал ведущего "с*иклом".

Вскоре Дудь опубликовал вырезанный эпизод в Telegram, заявив, что Ивангай, мол, нечетко разговаривал и что такие темы мало интересуют зрителей в YouTube.

Юрий Дудь – популярный в российском сегменте YouTube блогер. Россиянин преимущественно берет интервью у артистов и политиков. Ивангай – известный среди российских пользователей обозреватель игр, видеоблогер и музыкант. В 2018 году уехал из России, из-за, как он утверждает, преследований со стороны правоохранительных органов.

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Автор: Яна Ставская