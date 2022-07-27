Институт им. Голды Меир и Альянс Банк с первых дней войны работают в формате волонтерской площадки "Форум добрых дел". Благотворительный хаб предоставил более 60 тонн продуктов, медикаментов и бытовой химии на нужды населения, бойцов теробороны и военных. Форум за свой счет обеспечил два разведывательных подразделения ВСУ всем необходимым: обувью, бронежилетами, комплектами формы, снаряжением, тепловизорами и транспортом. Также наладили линию психологической помощи "Стоп паника", в рамках которой более 20 волонтеров-психологов и психотерапевтов оказывают круглосуточную помощь в телефонном режиме.

Об этом стало известно на пресс-конференции: "От продуктов до бронежилетов: как война сплотила гражданское общество и бизнес". В событии принимали участие председатель Наблюдательного совета Института развития гражданского общества имени Голды Меир, владелец АО "Банк Альянс" Александр Сосис, директор Института развития гражданского общества имени Голды Меир Татьяна Грабан и председатель ОО "Украинская медицинская миссия" Дмитрий Вернигор.

"До войны совместно с Институтом развития гражданского общества им. Голды Меир, соучредителем которого является Альянс Банк, мы сделали 5 "Форумов добрых дел", направленных на развитие гражданского общества. Планировали на март крупную акцию в Харькове. Но с началом войны мы поняли, что нужно направлять свои усилия на конкретную помощь", - рассказал владелец Альянс Банка Александр Сосис.

По словам директора Института Татьяны Грабан, волонтерский штаб "Форума добрых дел" сосредоточился на помощи пожилым людям, людям с ограниченными возможностями, многодетным семьям, которые пострадали от российской агрессии, и жителям оккупированных территорий.

Владелец Альянс Банка Александр Сосис, который был одним из инициаторов создания "Форума добрых дел" заявил, что бизнес в условиях войны должен заниматься благотворительностью и развитием гражданских институтов для общей победы над врагом:

"Есть разные уровни помощи: от сбора средств до сотрудничества с международными организациями. Всегда делайте то, в чем вы и ваш бизнес наиболее компетентны. Возможно, именно ресурсов из вашей сферы сейчас не хватает для обеспечения украинцев. Это могут быть как материальные ресурсы, так и информационная, организационная поддержка, которая сегодня не менее значима".

По словам бизнесмена, "Банк Альянс" работает стабильно, хотя время от времени подвергается активным информационным атакам со стороны рф. Глава "Банка Альянс" подчеркнул, что украинцы могут доверять отечественной родительской системе, потому что защита депозитов гарантирована государством.

К "Форума добрых дел" присоединилась и общественная организация "Украинская медицинская миссия", которая оказывает ургентную помощь гражданским и военным, помогает с реабилитацией.

"Мы предоставляем квалифицированную медицинскую помощь, медикаменты, средства гигиены с 2014 года. Мы работаем в полевых условиях, сосредотачиваем свои усилия на сохранении здоровья украинцев. Мобильные бригады врачей выезжают по всей линии фронта, под обстрелами. Через нашу организацию прошли более 100 тысяч пациентов. Прежде всего мы уделяем внимание женщинам и детям", - отметил председатель ОО "Украинская медицинская миссия" Дмитрий Вернигор.

Благотворители готовят "Форум Добрых Дел" в украинском Харькове. И имеют надежду, что произойдет он в ближайшее время.