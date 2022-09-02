Беженцы с оккупированного Донбасса, которые выезжали в Россию, начали возвращаться назад.
Об этом сообщает российский "РБК".
Там заявили, что вывозят только тех украинцев, которые захотели вернуться домой. Именно их отъезд организовали власти ряда регионов.
Так, из Псковкой области в середине августа вывезли в разрушенный Мариуполь 57 человек. Они доехали сначала до Ростова-на-Дону, а потом были доставлены в родной город.
Оккупанты утверждают, что люди сами захотели поехать домой, так как "планировали до наступления осенне-зимнего периода произвести ремонт своих домов в Мариуполе", в котором нет отопления. Выезжающих обеспечили водой и продуктовыми наборами.
Как ранее сообщал УНИАН, с начала войны границу РФ пересекли более 2,8 миллиона украинцев, в том числе 448 тысяч детей. Половина из них - жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.