По его словам, в МВД собрана информация о лицах, которые "призывали к тому, чтобы было насилие".

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что участникам акции в поддержку Сергея Стерненко объявят новые подозрения.

Читайте такжеВ Харькове протестовали работники театров (фоторепортаж, видео)Об этом он сказал в эфире программы "Сегодня. Вечер" на телеканале "Украина 24".

"Это первый человек, но там будут и другие подозреваемые. Вы увидите заявления в Офисе национальной полиции уже сегодня. У нас следователи всю ночь работали и весь день вчерашний и сегодня работают, чтобы собрать доказательства, пересматривают сотни часов видеоматериалов СМИ и оперативных съемок, которые у нас есть. Будет не одно подозрение, будут и другие", - рассказал заместитель министра.

По его словам, в МВД собрана информация о лицах, которые "призывали к тому, чтобы было насилие и реализовывали это". Тем, кто поджигал табличку и двери, разбивал окна, предъявят гражданские иски о компенсации причиненного вреда.

Также Геращенко назвал события возле ОП "вакханалией насилия".

"Возможно, обществу нужно было увидеть, кто такие друзья Стерненко. Это маргинальные круги, люди, которые являются профашистскими. Видите надписи ACAB - это лозунг, который используют неонацисты по всему миру. Друзья Стерненко - это неонацисты, которые наносят такие надписи - "All Cops Are Bastards" ("Все полицейские ублюдки"). Это неонацистская скинхедовская надпись. Вот вам понимание, кто такой Стерненко и кто его друзья - нацисты и скинхеды", - сказал он.

Акция в поддержку Стерненко 20 марта: что происходило под ОП

Акция в поддержку Сергея Стерненка в знак протеста против его заключения началась 20 марта в 19:00 - в день его рождения. Участники скандировали: "Зеленский, не молчи!", а также: "справедливость Стерненко, справедливость - всем!".

Протестующий выдвинули требования к президенту Владимиру Зеленскому: отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, генерального прокурора Ирину Венедиктову, освободить из-за решетки Стерненка и Андрея Антоненко, а также ввести санкции против Андрея Портнова.

Участники протестов жгли файеры и бросали их в сторону полицейских. Кроме того, они разрисовали входные двери и стены офиса президента, а также поразливали красную краску. В двух центральных дверях ОП протестующие разбили стекло и бросили туда петарду.

Полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции в поддержку Стерненко у здания ОП и задержала одного из участников. После задержания под Печерским управлением полиции в Киеве произошли столкновения.

Задержанному сообщили о подозрении в хулиганстве с использованием оружия.

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Автор: Людмила Жерновская