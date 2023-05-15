У 80% украинских благотворительных организаций нет своего сайта. Волонтеры освещают деятельность, потребности подопечных и отчеты с помощью соцсетей. Однако, крупнейшие мировые платформы блокируют страницы, сообщения и пользователей за военные темы. Чаще всего в бан можно попасть за видео с передовой и новостные сообщения со словами-триггерами вроде "батальон "Азов", говорится в исследовании Media Development Foundation.

Отныне каждая благотворительная организация может легко сделать свой сайт с помощью простой инструкции. Сайт поможет собрать дополнительный трафик, а следовательно и донаты. Он не будет удален, как страница в Facebook или Instagram. Инструкция собрана на примере разработки реального сайта для благотворительного фонда спецподразделения "KRAKEN".

К тому же в компании HOSTiQ работает программа для украинских волонтерских организаций, с помощью которой фонды могут получить бесплатный домен и хостинг для своего сайта. За дополнительной информацией можно обращаться на почту pro@hostiq.ua с темой письма "Бесплатный хостинг для волонтеров".