Предприниматели перекрыли выезд с улицы Грушевского в сторону Парковой аллеи. Они ходили по пешеходному переходу, блокируя проезд автомобилей.

В центре Киева возле стадиона "Динамо" возникло противостояние между участниками акции #SaveФОП и правоохранителями.

Как передает корреспондент УНИАН, правоохранители заблокировали автомобиль организаторов акции.

Предприниматели перекрыли выезд с улицы Грушевского в сторону Парковой аллеи. Они ходили по пешеходному переходу, блокируя проезд автомобилей.

После этого правоохранители, которые находились возле парламента, переехали к стадиону "Динамо" и разблокировали пешеходный переход.

В настоящее время движение по улице Грушевского разблокировано.

Правоохранители не дают возможности предпринимателям снова перекрыть переход на повороте с ул. Грушевского на Парковую аллею, а также пешеходный переход возле памятника Лобановскому через ул. Грушевского.

В настоящее время противостояний уже нет, только происходят словесные перепалки между участниками акции и правоохранителями.

Как сообщал УНИАН, утром возле Верховной Рады началась очередная акция протеста предпринимателей, организованная движением #SaveФОП. В акции принимают участие несколько сотен человек.

Митингующие прибыли из разных городов и требуют отменить закон об обязательном использовании физическими лицами - предпринимателями регистраторов расчетных операций.

Между митингующими и правоохранителями возникали стычки, задержаны 5 человек.