Досудебное расследование в уголовном производстве планируется завершить в мае 2021 года.

По делу об авиакатастрофе Ан-26 под Харьковом, в результате которой погибли 26 военнослужащих, сообщено о подозрении еще трем лицам.

Как сообщили в Офисе генерального прокуратура, заместитель командира воинской части А4104 по летной подготовке и еще один заместитель командира подозреваются в нарушении правил подготовки и проведения полетов и халатном отношении к военной службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 УК Украины).

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Депутату Харьковского областного совета, который на момент катастрофы исполнял обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба, сообщено о подозрении в халатном отношении к военной службе (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Всем им вручены ходатайства об избрании меры пресечения. Сторона обвинения будет просить суд применить к ним домашний арест.

Кроме того, на основании дополнительно собранных доказательств и экспертиз об изменении предыдущих подозрений уведомлены командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, бывший командир воинской части А4104 и бывший руководитель управления полетами на аэродроме «Чугуев», которые не обеспечили безопасность полетов на вверенных им направлениях по должностям.

Досудебное расследование в этом уголовном производстве планируется завершить уже в мае 2021 года.

Авиакатастрофа под Чугуевом: что известно

25 сентября 2020 года в Харьковской области под Чугуевом во время тренировочных полетов потерпел катастрофу военный самолет Ан-26, на борту которого было 27 человек - военные летчики и курсанты университета Воздушных сил им. Кожедуба. Выжил только один курсант.

ГБР назвало четыре версии крушения самолета. Среди них - техническая неисправность агрегатов самолета; ненадлежащее исполнение обязанностей членами экипажа; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; и ненадлежащее техническое обслуживание самолета.

28 октября 2020 правительственная комиссия среди главных причин катастрофы Ан-26Ш назвала отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов со стороны должностных лиц Харьковского университета, а также системные нарушения правил выполнения полетов.

С 26 сентября 2020 года учебные полеты на Ан-26 и их аналогах не осуществлялись, и были возобновлены в феврале 2021 года.

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Автор: Светлана Закелова