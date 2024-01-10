В общей сложности "Украинская команда" обеспечит согревающими наборами 50 тысяч защитников.

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал Третьей штурмовой бригаде большую партию согревающих наборов, которые очень нужны бойцам на передовой. В окопах ночью – до минус 20 градусов, отметил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

"Украинская команда" передала еще одну тысячу теплых наборов. Они пойдут бойцам героической Третьей штурмовой бригады. Они всегда там, где труднее всего. А мы вместе с вами делаем все, чтобы обеспечить их всем необходимым", – сообщил Палатный.

Эта бригада была создана в Киеве в первые дни полномасштабного российского вторжения. Ее бойцы освобождали Киевскую область и Херсон, потом стойко защищали Бахмут, отметил руководитель волонтерского штаба.

В общей сложности "Украинская команда" обеспечит согревающими наборами 50 тысяч защитников.

"В Украине ударили сильные морозы. На Востоке в окопах ночью – до минус двадцати градусов. И в этих окопах – наши ребята и девушки. Благодаря вам 50 тысяч защитников будут согреты. Благодарю каждого из вас за тепло нашим воинам!", – подчеркнул Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала тысячу индивидуальных наборов для обогрева бойцам 130 и 204 батальонов терробороны Киева.

Также сообщалось, что всего волонтеры сформировали согревающие наборы для 100 батальонов.