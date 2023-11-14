[Нью-Йорк, 14 ноября 2023 г.] Адвокаты Argentem Creek Partners Ltd (ACP) и Innovatus Capital Partners (Innovatus) на этой неделе подают жалобу в Высший совет юстиции Украины о подозрении в противоправных действиях, совершенных киевским судьей в отношении долга GNT Group в размере более 120 миллионов долларов США и мошеннической растрате запасов агропродукции активов компании на сумму свыше 130 миллионов долларов США.

Судьи украинских судов подчиняются системе автоматического распределения дел, призванной снизить коррупцию в судах. Однако в феврале 2023 года судебный иск ACP и Innovatus против одесской GNT Group был незаконно передан судье Вовку Печерского райсуда Киева в обход обычной системы распределения. Данный иск был включен в несвязанное дело о наркотиках, которое передали Вовку, таким образом избегая системы автоматического распределения дел. Судья Вовк, вопреки требованиям, зарегистрировал свое решение только через 9 месяцев и непосредственно перед решающим слушанием в Верховном суде по поводу банкротства одного из активов GNT Group. Это позволило бывшим владельцам GNT сменить директора подконтрольного кредитору юридического лица "Металзюкрейн".

ACP и Innovatus сначала подали иск в суд против GNT Group из-за непонятной растраты запасов зерна на сумму не менее 130 миллионов долларов США. Перед началом принудительного взыскания кредиторы констатировали несостоятельность GNT Group вернуть денежные средства, а также критические недостатки в управлении и прозрачности ведения бизнеса. Бывшие владельцы GNT Group, Сергей Гроза и Владимир Науменко, подали более сорока исков с целью воспрепятствовать законным требованиям своих кредиторов по принудительному взысканию. Приведенный выше пример не единственен, есть обоснованные основания подозревать Сергея Грозу и Владимира Науменко в манипулировании судебными процессами с целью получения "нужных им" судей (манипуляция известна в Украине под названием "судебная карусель"). Эти манипуляции направлены на незаконное воспрепятствование и отмену мер кредиторов по принудительному взысканию. Этот последний эпизод является наглым примером также судебных злоупотреблений.

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Джон Паттон, Региональный руководитель Argentem Creek Partners в EMEA и Азии, сказал:

"Похоже, что это - мошеннический процесс с участием украинского судьи для манипулирования реестром компаний, результатом которого стало незаконное изменение директора "Металзюкрейн". И эти действия нанесли значительный коммерческий ущерб деятельности одесского зернового терминала, где расположен офис компании. Судья Вовк должен объяснить, на каком основании заявление о подозрении в мошенничестве против американских инвесторов было присоединено к совершенно не связанному делу о наркотиках, и как он мог вообще выносить решение в такой ситуации, и почему он отложил регистрацию этого решения на 9 месяцев, к моменту, обеспечившему максимальную выгоду бывшим владельцам GNT Group".

Ана Фирмато, управляющий директор Innovatus, сказала:

"Бывшие владельцы GNT Group продолжают утверждать, что ее американские кредиторы якобы занимаются рейдерством и что на самом деле не заинтересованы в погашении кредитов. Это абсолютная ложь. Если они погасят кредиты, то прекратятся все действия по принудительному взысканию. Вместо погашения они "распиливали" активы группы еще задолго до начала войны. Сейчас продолжаются расследования в Украине и на Кипре, и украинский нотариус, очевидно вступивший в сговор с GNT, находится под подозрением национальной полиции".

В начале этого года Министерство юстиции Украины приостановило действие лицензии нотариуса Анатолия Гулиева из-за его неправомерных действий по делу GNT. В настоящее время Гулиев находится под следствием. Нацполиция Украины 29 октября 2023 сообщила ему о подозрении.

ACP и Innovatus имеют давнюю историю инвестирования в Украину. Обе компании понимают важность обеспечения стабильной работы и надлежащего управления этим зерновым терминалом в соответствии с украинскими и международными стандартами.