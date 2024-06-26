Закон будет касаться прежде всего работы чиновников.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О применении английского языка в Украине". Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады Украины.

Отмечается, что сегодня, 26 июня, закон был возвращен в парламент с подписью президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 4 июня Верховная Рада приняла закон о статусе английского языка в Украине. "За" проголосовало 236 народных депутатов.

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Законом закрепляется статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Также закон определяет категории должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком, нормирует особенности применения английского языка в работе органов власти, органов местного самоуправления, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения.

Определены категории претендентов на должности, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком, в частности, это государственные служащие категории "А", "Б" и "В", главы госадминистраций, полицейские среднего и высшего состава правоохранительных органов, прокуроры.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщал, что при обсуждении законопроекта в сессионном зале, была дискуссия по правке №336, которая была внесена за день до принятия закона, которая предусматривает бюджетную поддержку для кинотеатров за демонстрацию англоязычных фильмов. Она была поддержана 226 голосами.

Согласно закону, в деятельности Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии может использоваться английский язык как язык международного общения.

Также предусмотрено, что каждый, кто получает в учебном заведении полное общее среднее образование, изучает в этом заведении государственный и английский языки. Каждый ученик должен пройти государственную итоговую аттестацию по английскому языку.

В учреждениях дошкольного образования обеспечивается обязательное изучение английского языка для детей старшего дошкольного возраста. Учреждения дошкольного образования обеспечивают обязательное использование английского языка в образовательном процессе для детей раннего, младшего дошкольного и среднего дошкольного возраста.

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