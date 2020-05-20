Телеведущая Алла Мазур заявила, что возвращается в эфир после лечения онкологии

Ведущая призвала украинцев соблюдать карантин.

Ведущая ТСН.Тиждень на телеканале "1+1" Алла Мазур рассказала о борьбе с онкологическим заболеванием.

"Основная часть лечения позади, прогнозы хорошие. К медикам обратилась вовремя — показала операция. Силы восстанавливаются. И могу наконец вернуться к любимому делу", - написала телезвезда на своей странице в Facebook.

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Ведущая поблагодарила за поддержку своих коллег и обратилась к зрителям с просьбой.

"Поскольку возвращаюсь тогда, когда о здоровье должна думать вся страна, даже весь мир — хочу попросить вас об одной вещи. Мы все устали от карантина и закрытых помещений. Всем хочется вырваться на волю и свежий воздух. Но помните: с ослаблением карантина коронавирус никуда не исчез. Когда решаете, надевать kb маску, идя в людное место — вспомните. Наряду с теми, в ком уже поселился вирус, но еще себя не проявил, могут оказаться люди с минимальным иммунитетом. Те, кто еще лечится от онко. Или только недавно выздоровел. Ваши друзья и знакомые после операции. Или просто ослабленные. Для них встреча с вирусом может стать роковой. Маска, которую носим правильно и в нужном месте, и социальная дистанция, к которой нас призывают — это не только наше личное дело. Для кого-то — это действительно вопрос жизни. Пусть у каждого из нас — она будет долгой и счастливой!", - подчеркнула Мазур.

Как сообщал, в ноябре 2018 года стало известно, что у известной украинской телеведущей Аллы Мазур обнаружили рак.