Новый главком ВСУ в определенной степени является противоположностью Залужного - более жесткий и скрупулезный, но и очень настроенный на победу.

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отличается крайне скрупулезным подходом к планированию операций, а любые разговоры в своем окружении о возможном поражении в войне жестко пресекает. Об этом пишет BBC на основе рассказов людей, которые лично знакомы с генералом.

"Он смотрит на войну математически. Для него это задача, которую нужно решить, и он настроен это сделать. Условия этой задачи: есть враг, его надо уничтожить. Он настолько тщательно планирует военные операции, что у каждой из них есть день и час, когда они должны начаться и когда закончиться", — говорит бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр, которая по роду службы много работала с Сырским.

Сам Сырский в одном из интервью западной прессе отмечал, что ему никогда не приходилось сражался против численно меньшего противника – наоборот враг всегда давил количеством. Знающие Сырского люди утверждают, что это обстоятельство отразилось на его манере планирования операций.

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"Главный принцип — избегание лобовых атак, лобовых действий. Нужно просто знать свои возможности, сильные и слабые стороны. И хорошо знать противника, изучать его, использовать его сильные и слабые стороны", — рассказывал ранее Сырский.

Знающие люди говорят, что Александр Сырский в определенном смысле является противоположностью Валерия Залужного. Бывший главком имеет репутацию заботливого "батьки" среди простых солдат. А вот Сырского называют человеком, погруженным в себя, он держит дистанцию даже с ближайшими сослуживцами. Некоторые называют его достаточно жестким командиром.

Также знакомые с генералом Сырским люди говорят, что он жестко пресекает любые разговоры о том, что Украина не сможет победить. Правда, в общении с прессой он более сдержан в этом вопросе.

"Шансы всегда есть. Их нужно найти и использовать", – сказал он в одном из интервью, отвечая на вопрос о том, возможен ли сегодня перелом в войне в пользу Украины.

Назначение Сырского главкомом ВСУ

Как писал УНИАН, 8 февраля президент Владимир Зеленский осуществил самую серьезную перестановку в военном руководстве страны с начала полномасштабной войны. Он снял Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и назначил вместо него Александра Сырского, до того возглавлявшего Сухопутные силы ВСУ.

Говоря о причинах своего решения, президент упомянул неудачу летнего контрнаступления ВСУ. Также он назвал многочисленные проблемы с организацией различных процессов в управлении армией, в частности – отсутствие ротаций, когда одни подразделения месяцами сидят на передовой, а другие в глубоком тылу.

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