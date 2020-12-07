31-летний киевлянин помогал двум сообщникам в сокрытии тяжкого преступления с целью завладения имуществом. Кроме того, злоумышленник похитил из квартиры потерпевшего музыкальные инструменты. В ближайшее время суд будет избирать задержанному меру пресечения.

Полицейские задержали третьего подозреваемого в убийстве 65-летнего киевского музыканта Александра Деревянко.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, на прошлой неделе правоохранители задержали двух подозреваемых в убийстве музыканта с целью завладения имуществом.

Читайте такжеУкраинского музыканта нашли убитым (видео)

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что к совершению преступления причастен еще один фигурант.

Полицейские задержали третьего соучастника по месту жительства. Как установили сыщики, 31-летний житель Киева помогал двум сообщникам скрыть тело убитого в гаражном кооперативе в Киевской области. Кроме того, мужчина похитил из квартиры убитого дорогие музыкальные инструменты.

Правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По месту жительства задержанного полицейские провели неотложный обыск, во время которого изъяли похищенные инструменты, а также одежду одного из фигурантов со следами, похожими на кровь.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 396 (сокрытие преступления) и ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения.

Убийство киевского музыканта Александра Деревянко: что известно

2 декабря ряд СМИ рассказали об исчезновение Деревянко. Оказалось, что музыкант исчез еще 22 ноября в Киеве. Свидетели уверяли, что видели мужчину накануне в больнице с разбитой губой.

Из больницы, где медики констатировали у Деревянко подозрение на черепно-мозговую травму, он ушел в неизвестном направлении. В квартире правоохранители нашли записку, в которой человек якобы указал, что уехал в командировку. Однако коллеги музыканта этому не поверили, ведь художник уже 10 лет работает дома.

На прошлой неделе правоохранители задержали двух подозреваемых в убийстве музыканта.

Согласно материалам следствия, двое мужчин 1985 и 1989 г.р. с целью завладения средствами, двумя квартирами и другим имуществом одинокого киевлянина разработали преступный план его убийства.

22 ноября 2020 года злоумышленники, находясь в квартире потерпевшего в доме по ул. Ивана Мазепы, где он давал уроки музыки, нанесли ему телесные повреждения, после чего задушили.

Подозреваемые завладели правоустанавливающими документами на квартиры, которые принадлежат потерпевшему. В дальнейшем, с целью сокрытия следов преступления, обмотали тело убитого мужчины полиэтиленовыми пакетами, одеялом картоном и другими вещами и вывезли в один из гаражных кооперативов в Киевской области. Там, в подвальном помещении, нападавшие намеревались спрятать тело, залив бетоном.

Им сообщено о подозрении в совершении убийства (п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева