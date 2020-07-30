Активисты под КГГА обвинили Кличко в связях с Комарницким, Тищенко и Блиновым (фото)

Активисты требуют от Виталия Кличко объяснений относительно его участия в коррупционных схемах.

Активисты вышли на митинг под здание КГГА с требованием прекратить коррупционные схемы “смотрящего” Комарницкого, народного депутата Николая Тищенко и его свояка Германа Блинова.

В связях с этими людьми и покрывательстве их схем они обвинили мэра Киева Виталия Кличко, говорится на странице ОО “Стоп свавіллю” в Facebook.

“Сегодня “Стоп Свавіллю” и другие общественные организации и активисты вышли под КГГА на митинг против коррупционных схем “смотрящего” за Киевом Дениса Комарницкого, нардепа Николая Тищенко и мужа его сестры Германа Блинова. У нас теперь нет никаких сомнений в связи с этими людьми и мэра Киева Виталия Кличко. Который уже после всех громких скандалов, уже после обысков у Комарницкого, Тищенко, его сестры и Блинова издал распоряжение о выделении еще почти 400 млн гривень на ООО “Эко-Строй-Трейд”. Это прокладка Комарницкого и Тищенко, которой в их интересах руководит Блинов”, - говорится в публикации.

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Там напоминается, что, по информации журналистов, “Эко-Строй-Трейд” в последние годы получила из бюджета города 6 миллиардов гривень на достройку Подольского моста и еще более миллиарда гривень на строительство 1,8 км Окружной.

“Поэтому здесь возникает логичный вопрос к мэру Кличко: или он в доле с Комарницким, Тищенко и Блиновым, если продолжает выделять деньги на их компанию и покрывать их коррупционные схемы?” - отметили активисты.

Они выдвинули к мэру вопрос относительно того, почему он до сих пор не уволил коррумпированных руководителей Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Александра Свистунова, Юрия Тация и Александра Яструбенко.

“Эти люди открыто потакают незаконным застройкам Комарницкого. Они выдают ему все разрешительные документы, градостроительные условия и ограничения на откровенно незаконные объекты, за что получают откаты. Эта коррупционная схема уже не раз освещалась в СМИ, но коррупционеры до сих пор не уволены с должностей в КГГА. Сколько еще это будет продолжаться? Почему Кличко не гонит этих подонков из своей администрации? Это ли не еще одно подтверждение того, что он просто в доле с ними и с Комарницким?” - задались вопросом в общественной организации.

Активисты требуют от Виталия Кличко объяснений относительно его участия в указанных коррупционных схемах.

“Мы, как и вся община Киева, уверены: то, что Кличко продолжает отдавать миллиарды из городского бюджета на “распил” фирмам Комарницкого, Тищенко и Блинова, наводит на самого мэра подозрение в тесных связях со “смотрящими” и строительной мафией столицы. Поэтому мы требуем от мэра публично прокомментировать данную ситуацию!” - резюмировали в “Стоп свавіллю”.

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