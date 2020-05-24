Акция протеста в Киеве: от Зеленского требовали прекратить "политику капитуляции перед Россией" (фоторепортаж)

На акцию собралось около 500 человек.

В Киеве провели акцию «Украина окажет сопротивление» в рамках инициативы «Нет капитуляции».

Читайте такжеАктивисты собрались возле офиса Гордона из-за его интервью с Поклонской и Гиркиным (видео)Как передает корреспондент УНИАН, люди стояли с государственными флагами, однако преобладали партийные флаги «Національного корпусу», «Демократичної сокири», «Правої справи», а также было несколько красно-черных флагов.

Участники акции призывали президента Владимира Зеленского «прекратить политику капитуляции перед Россией». Это было одним из главных требований акции.

«Переговоры с Москвой могут быть только о том, чтобы захватчик как можно быстрее и без каких-либо условий освободил оккупированные территории и возместил ущерб Украине», - подчеркивали они.

Также участники акции требовали от Зеленского освободить «безосновательно удерживаемых майдановцев, добровольцев и волонтеров, положить конец политическим преследованием патриотов».

«В тюрьмах должны сидеть медведчуки, портновы и другие предатели, а не украинские патриоты», - считают они.

Кроме того, участники акции требовали прекратить наступление на украинский язык и соблюдать языковое законодательство, продолжить политику декоммунизации, «а не возрождать российско-советские символы».

Также среди требований - «прекратить саботаж евроатлантической интеграции и возобновить сближение Украины с НАТО и ЕС; отстранить олигархов от управления государством; немедленно уволить Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента и других «высокопоставленных коллаборационистов и коррупционеров.

Также они требовали прекратить назначать на высокие государственные должности родственников, «кварталовцев» и «приспешников Януковича».

«Все назначения должны происходить только через честные, прозрачные конкурсы, выгнать из фракции «Слуга народа» откровенных ватников», - подчеркивалось в перечне требований участников акции.

Кроме того, они призывали Зеленского «остановить ползучую узурпацию власти и систематические нарушения Конституции».

Люди, собравшиеся на Майдане, заявляли, что «Зеленский уверенно идет по бездорожью капитуляции, лжи и предательства. Он упорно идет тропой Януковича. Это гарантирует ему бесславное и досрочное прекращение полномочий».

Известно, что организатором акции выступило Движение сопротивления капитуляции, призвавшее прийти 24 мая на Майдан Незалежности и под местные администрации в районных и областных центрах, чтобы выразить несогласие с политикой президента Украины Владимира Зеленского.

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