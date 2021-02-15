По словам президента, то, что пришлось пережить этому поколению украинцев, заслуживает безусловного уважения.

Президент Владимир Зеленский благодарен участникам боевых действий в Афганистане за укрепление обороны Украины в начале войны на Донбассе, спровоцированной Российской Федерацией.

Как говорится в сообщении Офиса президента Украины в Facebook, в этот день 32 года назад закончилась афганская война, отпустив домой более 165 тыс. украинцев.

«Украинцы, которые воевали в Афганистане, надеялись, что эта война станет последней в их жизни. Но с началом войны на Донбассе многие из них снова пошли на передовую. Другие же помогают с реабилитацией ветеранов АТО/ООС. Это сильные и смелые люди, которые ценят друг друга и жизнь. То, что пришлось пережить этому поколению украинцев, заслуживает безусловного уважения. А вклад, который они внесли в становление нашей обороны за эти семь лет, вызывает искреннюю благодарность», - отметил Зеленский.

В ОП добавили, что украинские воины составляли почти четверть общего контингента, находившегося в Афганистане.

В то же время, более 3 тыс. украинских афганцев так и не вернулись с той войны, еще почти 10 тыс. воинов она постоянно будет напоминать о себе боевыми травмами.

Сейчас в Украине проживают почти 125 тыс. ветеранов афганской войны.

В связи с этим Зеленский выражает благодарность за стойкость и опыт каждого афганца, ведь это помогло защищать Украину в войне на Донбассе.

День памяти воинов-афганцев

15 февраля 2021 года проходит 32 года со дня вывода войск из Афганистана.

В афганской кампании, которая длилась 10 лет, принимали участие более 160 тыс. украинских военнослужащих, более 3 тыс. из которых погибли, 72 пропали без вести, около 4 тыс. получили инвалидность.

Десятилетиями эти события замалчивались, о них запрещалось говорить.

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Автор: Виталий Саенко