"Прямых доказательств нет": адвокат требует домашнего ареста для подозреваемой в убийстве дочери (видео)

Подозреваемая Татьяна Пьянова не присутствует на заседании суда.

В Харькове меру пресечения пытается обжаловать Татьяна Пьянова, которую подозревают в убийстве собственной дочери.

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Как говорится в сюжете ТСН, из-за карантинных ограничений в зал журналистов не пустили. Есть ли новые доказательства по делу, пока неизвестно. Но известно, на каком основании адвокат женщины требует изменить меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Говорит, что прямых доказательств вины женщины нет, и следствие их до сих пор не предоставило. К тому же подозреваемая своей вины не признает. Прокуратура выступает против.

Сегодня в суде женщины нет, поэтому решение примут без нее.

В СИЗО Татьяна Пьянова находится четыре недели. Ее задержали на улице в Харькове – голой и с пакетом в руках, в котором лежала детская голова. Поскольку женщина вела себя неадекватно, как оказалась на улице без одежды, и откуда у нее голова дочери, объяснить не могла, ей назначили проведение психиатрической экспертизы. Выводы врачи пока не обнародовали.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля около 6 утра на окраине Харькова заметили голую окровавленную женщину в неадекватном состоянии с ножом и пакетом, в котором была человеческая голова. Через несколько часов в полицию обратился мужчина, который рассказал, что утром обнаружил обезглавленное тело племянницы.

Пьянову отправили на два месяца за решетку без права на залог. Однако адвокаты женщины подали апелляцию - требуют для своей подзащитной круглосуточного домашнего ареста.

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