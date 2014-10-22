«Черкассыгаз» отказывается подавать газ для отопления жилищ черкасчан

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горсовета со ссылкой на городского голову Черкасс Сергея Одарича, Черкассы готовы к отопительному сезону - котельные города, теплоснабжающие организации и все коммунальные службы города готовы подавать тепло в дома горожан.

Но единственным препятствием стало ныне ПАО «Черкассыгаз», который категорически отказывается подавать газ для отопления населения. В мэрии реальную мотивацию таких действий «Черкассыгаз» не понимают. Поскольку задолженность за газ всей Черкасской области сейчас составляет лишь 47 млн грн.

«Этих средств хватит лишь на неделю отопительного сезона в области. Тогда как только за последнюю неделю Черкассы погасили более 90 млн грн задолженности за газ, которая возникла в результате разницы в тарифах. Эти средства на прошлой неделе поступили из государственного бюджета в городской и сразу были направлены на погашение долга «Черкассыгаз». Поэтому существенных причин отказа этого предприятия в подаче газа для начала отопительного сезона в Черкассах я не вижу», - отметил Одарич.

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По словам мэра Черкасс, этот вопрос будет рассматриваться на ближайшей селекторном совещании с руководством правительства. Одарич выразил уверенность, что с помощью правительства это недоразумение будет положительно решено и в домах жителей города уже в ближайшие дни появится тепло.

Как сообщал УНИАН, вчера исполком Черкасского горсовета принял решение о начале отопительного сезона в Черкассах с 23 октября. Городские власти и теплоснабжающие предприятия готовы оперативно подать тепло в квартиры жителей города. Проведенные все ремонтные работы на котельных, отремонтированы аварийные участки теплотрасс. В Черкассах отопления подали в больницы и роддома с 7 октября, а с 20 октября начался отопительный сезон в школах и детсадах.