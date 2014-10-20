СБУ задержала боевика “ДНР”, который готовил на Днепропетровщине три теракта

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, задержанный является жителем города Марганец, 1984 года рождения.

Во время обыска на его конспиративной квартире изъято 20 кг пластида в виде головы богатыря со встроенным детонатором, пистолет “ПМ” и удостоверение сотрудника “генеральной прокуратуры ДНР”, отметила Гитлянская.

По ее словам, задержанный объяснил, что взрывчатку ему передали из Донецкой области рейсовым автобусом.

Читайте такжеИз-за угрозы терактов на въездах в Киев поставят новые блокпосты и усилят охрану на вокзалах

Также задержанный сообщил, что его отправили по указанию сепаратистов для осуществления трех взрывов в Днепропетровской области, в частности, на складах горюче-смазочных материалов 25-й аэромобильной бригады, возле Днепропетровской ОГА и рядом с представительским корпусом в центре города, сообщила Гитлянская.

Прокуратурой Днепропетровской области в отношении задержанного начато уголовное производство и судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.