Amnesty International не нашла доказательств массовых убийств на Донбассе

Об этом заявила директор представительства Amnesty International в Украине Татьяна Мазур. "Мы увидели отдельные инциденты внесудебных казней, которые в некоторых случаях приравниваются к военным преступлениям. Этим нарушением должен быть положен конец. Все случаи, где есть основательные подозрения, должны эффективно расследоваться, а виновные с обеих сторон должны быть привлечены к ответственности", - отметила Татьяна Мазур.

Читайте такжеВ Славянске продолжается эксгумация массовых захоронений

Кроме этого Татьяна Мазур отметила, что очевидным является то, что некоторые из наиболее шокирующих случаев, о которых поступали сообщения, в частности в российских СМИ, были в значительной степени преувеличены.