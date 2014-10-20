Террористы обстреливают силы АТО, блокпосты под Смелым контролируют украинцы

Об этом заявил спикер АТО Владислав Селезнев, сообщает Украинская правда.

По его словам, бойцам, которые охраняют рубежи вблизи Смелого на Луганщине уже отправлено подкрепление.

Читайте такжеЗа минувшие сутки боевики более 50 раз обстреляли позиции сил АТО

"Обстановка вокруг блокпостов, расположенных вокруг Смелого - под контролем силам АТО", - отметил Селезнев.