Террористы обстреливают силы АТО, блокпосты под Смелым контролируют украинцы
00:13, 20 октября 2014Общество
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В течение дня террористы обстреляли позиции сил АТО вблизи населенных пунктов Дебальцево, Никишино Авдеевка в Донецкой области и Трехизбенка на Луганщине.
Террористы обстреливают силы АТО / © UNIAN
Об этом заявил спикер АТО Владислав Селезнев, сообщает Украинская правда.
По его словам, бойцам, которые охраняют рубежи вблизи Смелого на Луганщине уже отправлено подкрепление.
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"Обстановка вокруг блокпостов, расположенных вокруг Смелого - под контролем силам АТО", - отметил Селезнев.
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