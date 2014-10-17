На Украину надвигается шторм и арктический холод

В Украине ожидается похолодание до +4+9 градусов. Теплее еще ​​будет в западных областях и на юге, + 9+15 градусов. Но в воскресенье также существенно похолодает и в южной части, сообщает «Оpogode».

В субботу, 18 октября, дожди наиболее вероятны на западе и юге, а в Крыму и на Донбассе осадки будут сильными. В субботу в большинстве областей Украины ветер усилится до штормовых значений, а в морях возможен шторм. В воскресенье, 19 октября, везде воцарится сухая ясная погода, ветер стихнет, но будет холодно.

В западной части ожидаются дожди. Температура воздуха ночью +3+9, днем +9+16 градусов.

В северных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха существенно снизится: ​​18 октября ночью ожидается +2+7, а 19 октября - 0-5 градусов мороза, днем +4+10 градусов.

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В центральных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +2+7, в вокресенье будут заморозки 0-3 градуса, днем +5+12 градусов.

На востоке Украины будет преобладать сухая погода, однако на Донетчине 18 октября пройдут дожди, местами сильные дожди и штормовой ветер. Температура воздуха ночью в субботу составит +7+12, а в воскресенье ожидаются заморозки 0-4 градуса, днем +4+12 градусов.

В южной части 18 октября ожидаются дожди, местами в Крыму и на Донбассе сильные осадки и штормовой ветер. 19 октября будет преобладать сухая погода. Температура воздуха в течение суток в субботу состави +10+16, а 19 октября ночью будет +1+6, днем +4+12 градусов.

В Киеве в выходные ожидается сухая малооблачная погода. Температура воздуха существенно снизится. В течение суток 18 октября она составит +4+10 градусов, 19 октября ночью 2-5 градусов мороза, днем потеплеет до +7+12 градусов.

Ветер в Украине ожидается северо-западный, 5-12 м/с, 18 октября порывы 15-20 метров в секунду.