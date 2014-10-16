Синоптики обещают завтра один из последних теплых осенних дней

17 октября температура воздуха в южной части Украины будет достигать +22 градусов, а на северо-востоке вечером уже похолодает до +6 +8 градусов, сообщает Opogode.ua.

На остальной территории в течение дня ожидается +10+17 градусов.

Дожди вероятны в большинстве областей Украины, ночью в Крыму возможны сильные осадки. А в дневные часы в центральных областях и в южной части будет преобладать сухая погода.

В западной части ожидаются дожди. Температура воздуха ночью +8 +13, днем +10+16 градусов.

Читайте такжеПоследние дни "бабьего лета": к концу недели начнутся сильные дожди и похолодает на 10°

В северных областях дожди будут чередоваться с прояснениями. Температура воздуха ночью +9+13, днем +10+16, вечером похолодает местами до +6+ 10 градусов.

В центральных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +9+13 градусов, днем +11+17 градусов.

На востоке Украины ночью пройдут дожди, днем будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +7+12, днем +10+15 градусов.

В южной части ночью ожидаются дожди, в Крыму - сильные осадки, днем будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +10+16, днем +14+22 градуса.

В Киеве ожидается влажная погода, но без существенных осадков. Температура воздуха ночью +10+12, днем +13+15 градусов.

Ветер в Украине ожидается северо-западный, 5-12 м/с.