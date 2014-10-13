Почти половина населения Украины одобряет деятельность президента

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг». Согласно опросу, не одобряют деятельность Петра Порошенко 44%. Деятельностью премьер-министра Арсения Яценюка удовлетворены 45% опрошенных, 48% – не удовлетворены.

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Как отметил руководитель группы Алексей Антипович, по сравнению с результатами опроса за август, удовлетворенность в оценке деятельности новой власти уменьшилась.

Кроме того, более трети опрошенных хотели бы видеть премьер-министром после парламентских выборов снова Арсения Яценюка (35%), 9% хотели бы видеть премьер-министром Сергея Тигипко, по 5% – Анатолия Гриценко и Олега Ляшко, 4% – Юлию Тимошенко или Андрея Садового, 3% – Вадима Рабиновича.

Приоритетным направлением для власти в ближайший год 35% опрошенных считают решение проблемы Донбасса, 21% – проведение экономических реформ, 16% – восстановление обороноспособности страны, 11% – социальную защиту населения.

Больше половины респондентов (52%) считает, что первоочередной задачей украинской власти является контроль роста цен и инфляции и борьба с коррупцией (41%).

Также важными задачами называются проведение люстрации среди чиновников, правоохранителей и судей (22%), недопущение массового сокращения работников, роста безработицы (19%), развитие ВПК (по 19%), своевременные выплаты зарплат, пенсий, социальной помощи (19%), развитие промышленного производства (17%), налаживание отношений с Россией (16%) и странами Запада (13%).

Согласно опросу, больше всего боятся украинцы войны (77%).

Кроме того, украинцы боятся значительного роста цен на продукты и медикаменты (31%), голода (22%), невыплат зарплат и пенсий (20%), по 17% – обесценивания гривни, инфляции и потери/отсутствия работы, по 16% – проблем с отоплением в зимний период и повышения тарифов на коммунальные услуги. Почти 10% опрошенных боятся перебоев с газоснабжением квартир, массовых отключений света.

Опрос проводился 1-8 октября. Всего опрошено 2 тыс. респондентов, погрешность выборки не превышает 2,2%.