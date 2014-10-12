Боевики продолжают атаковать силовиков у донецкого аэропорта (видео)
11:21, 12 октября 2014Политика
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Боевики продолжают атаковать украинские позиции у донецкого аэропорта и обстреливать жилые кварталы Донецка.
REUTERS
Об этом сообщил руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук "Информационное сопротивление".
"В н.п.Донецк боевики открыли огонь по жилым кварталам. Огонь велся с позиций в районе аэропорта, с которых ранее террористы обстреливали позиции сил АТО", - заявил он.
Читайте такжеШтаб АТО: Наиболее сложная ситуация - возле Дебальцево, Счастья и Авдеевки Также, по словам Тымчука, боевики открыли артиллерийский огонь по гражданским объектам в районе Дебальцево.
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