Боевики продолжают атаковать силовиков у донецкого аэропорта (видео)

Об этом сообщил руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук "Информационное сопротивление".

"В н.п.Донецк боевики открыли огонь по жилым кварталам. Огонь велся с позиций в районе аэропорта, с которых ранее террористы обстреливали позиции сил АТО", - заявил он.

Читайте такжеШтаб АТО: Наиболее сложная ситуация - возле Дебальцево, Счастья и Авдеевки Также, по словам Тымчука, боевики открыли артиллерийский огонь по гражданским объектам в районе Дебальцево.