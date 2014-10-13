Контрразведка СБУ задержала диверсанта "Краба", готовившего теракты с помощью чеченцев

Злоумышленник по заданию "ДНР" организовывал диверсии на освобожденных территориях с целью распространения паники среди местного населения и дестабилизации ситуации.

Как сообщает сайт СБУ, установлено, что в июле-августе в составе батальона "Восток" злоумышленник принимал участие в террористической деятельности на стороне "ДНР" в районе населенного пункта Пески вблизи Донецка.

В сентябре "Краб" вернулся на контролируемую украинскими военными территорию. Имея отдельные задачи и детальные инструкции от вожаков террористов по организации подрывных акций в мирных городах Донецкой области, злоумышленник создал сеть информаторов и осуществлял сбор разведданных для выбора мест наибольшего скопления людей для совершения терактов.

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После выполнения задач ему было обещано "повышение", поскольку он имел специальность танкиста, его должны были назначить на должность по специальности в одном из чеченских незаконных вооруженных формирований с зарплатой в 60 тыс. грн вместо 5 тыс. грн в месяц, которые он получал в батальоне "Восток".

В рамках ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины в отношении задержанного продолжаются оперативно-следственные действия.