В Днепропетровске бывшие милиционеры украли полмиллиона долларов

Сотрудники Главного управления МВД в Днепропетровской области задержали в Днепропетровске шесть членов организованной преступной группировки, которые при помощи оружия похитили 490 тыс. долларов США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник областной милиции генерал-лейтенант Виктор Бабенко, отметив, что преступление и задержание участников ОПГ произошло 7 марта.

По его словам, в тот день трое из группы злоумышленников, переодевшись в форму сотрудников ГАИ, остановили на трассе Москва-Симферополь в Синельниковском районе Днепропетровской области легковой автомобиль, в котором сотрудники одной из охранных фирм перевозили из Запорожья в Днепропетровск 490 тыс. долларов.

В.Бабенко уточнил, что злоумышленники, угрожая огнестрельным оружием, заставили охранников покинуть легковой автомобиль с деньгами. После этого вооруженные налетчики завладели автомобилем с валютой.

После завладения средствами бандиты переоделись в гражданскую одежду, пересели в другой автомобиль и направились в сторону Днепропетровска. По словам В.Бабенко, “наводчиком” ограбления был один из троих охранников, перевозивших валюту из Запорожья в Днепропетровск. Также установлено, что один из членов группы налетчиков - бывший сотрудник милиции, еще один - бывший сотрудник службы по исполнению наказаний. В.Бабенко подчеркнул, что оба мужчины были уволены из правоохранительных органов раньше, по другим мотивам.

В.Бабенко отметил, что члены группировки тщательно готовили свой план. В частности, двое из злоумышленников “подстраховывали” операцию по ограблению.

Начальник милиции Днепропетровской области сообщил, что у членов преступной группировки изъяты три карабина, два обреза, пять пистолетов, комплекты милицейской формы и сумка с 490 тыс. долларов.

По решению Октябрьского суда Днепропетровска все члены группировки арестованы. Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (вооруженный разбой, совершенный группой лиц).

Следствие по уголовному делу проводит прокуратура Днепропетровской области.