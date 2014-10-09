Под Верховной Радой горит джип - очевидцы (фото, видео)

15:05, 09 октября 2014
Общество
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Из-за густого дыма на дороге образовалась пробка.

Под ВР загорелся внедорожник / Скриншот

Возле Верховной Рады на улице Грушевского по неизвестным причинам загорелся внедорожник Мазда.

Об этом сообщили очевидцы из-под парламента.

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Из-за густого дыма на дороге образовалась пробка. На данный момент информации о пострадавших нет.

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