Под Верховной Радой горит джип - очевидцы (фото, видео)
15:05, 09 октября 2014Общество
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Из-за густого дыма на дороге образовалась пробка.
Под ВР загорелся внедорожник / Скриншот
Возле Верховной Рады на улице Грушевского по неизвестным причинам загорелся внедорожник Мазда.
Об этом сообщили очевидцы из-под парламента.
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Из-за густого дыма на дороге образовалась пробка. На данный момент информации о пострадавших нет.
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