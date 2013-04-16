В Крыму усиливается ветер - синоптики предупреждают об угрозах

Украинский гидрометцентр предупреждает об усилении ветра в Крыму 17 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил руководитель Укргидрометцентра Николай Кульбида.

“В течение ближайших суток мы ждем усиления скорости ветра в Крыму, в первую очередь на побережье и акватории Черного моря, до 25-30 метров в секунду, что повлечет штормовую погоду в акватории моря, определенные проблемы на побережье, определенные проблемы с работой портов. Высота волны может сформироваться на Черном море до 3 метров, на Азовском - 1,5-2 метра”, - сообщил главный метеоролог страны.

По его словам, сейчас максимальная скорость ветра в Крыму и Херсонской области уже составляет 22 метра в секунду, а в Запорожской и Донецкой - 20 метров в секунду.

Н.Кульбида отметил, что усиление ветра в Крыму может повлечь чрезвычайные ситуации местного уровня на объектах.

Кроме того, он подчеркнул, что усиление ветра приведет к повышению уровня воды в реке Дунай в районе города Вилково Одесской области, что приведет к подтоплению смежных территорий.

Также метеоролог отметил, что на территории Украины продолжается весеннее половодье. Так, в верхней части реки Днепр уровень воды ежесуточно возрастает на 86-116 сантиметров. На реке Припять – на 3-14 сантиметров в сутки, на реке Десна – на 5-22 сантиметра в сутки.

Вместе с тем Н.Кульбида отметил, что максимальные уровни подъема воды уже прошли в целом почти на всех реках бассейна Западного Бугу, и уровень воды в них постепенно уменьшается. По его словам, уровень воды пока остается на опасных отметках лишь в Сокальском районе Львовской области.