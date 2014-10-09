74% русскоязычных граждан поддерживают Украину в противостоянии с Москвой - исследование

Русскоязычные украинцы могут значительно активнее, чем считалось ранее, поддерживать Киев в его противостоянии с Москвой и пророссийскими сепаратистами. К такому выводу пришел исследователь Брюс Этлинг из расположенного в Гарварде Центра исследований интернета и общества, пишет "Радио Свобода".

Ученый проанализировал украино-, англо- и русскоязычные социальные медиа, в которых шла речь о событиях в Украине в течение последних 11 месяцев.

«В наших газетах и традиционных СМИ говорилось, что русскоязычные обычно не одобряют протестов, а украино- и англоязычные такие протесты поддерживают, и это проявляется в социальных медиа. Мы хотели посмотреть, так ли это на самом деле», - объяснил цель своего исследования Брюс Этлинг.

Читайте такжеПорошенко считает, что говорить надо про особый статус английского языка, а не русского

В рамках исследования ученый проанализировал российские и украинские газеты, правительственные веб-сайты, «Живой журнал», блоги, форумы, Twitter и т.д.

Етлінґ считает «очень странным» результатом то, что значительная часть русскоязычного контента с Украины содержала поддержку протестов Евромайдана.

«В Украине среди русскоязычных 74% поддержали протесты, и только четверть была против», - подчеркнул ученый.

Пытаясь объяснить эти результаты Этлинг предполагает, что «интернет-пользователи, имеющие доступ к социальным медиа, являются более образованными, имеют больше ресурсов и склонны поддерживать украинскую связь с Западом».