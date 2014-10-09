В Харькове с постамента памятника Ленину на площади Свободы сняли крест

Как передает корреспондент УНИАН, на месте деревянного креста сейчас установлен значительно больше, чем был раньше, Государственный Флаг Украины.

В настоящее время возле постамента дежурят несколько работников милиции. Ни защитников монумента, ни сторонников сноса памятника Ленину, на площади Свободы нет.

Одна из веб-камер, при помощи которой можно вблизи увидеть постамент памятника Ленину, сейчас не работает.

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Вчера, 8 октября, утром детальную фотосъемку постамента с подъемной вышки делали работники Харьковского горсовета. На месте присутствовали главный архитектор Харькова Сергей Чечельницкий, директор Департамента коммунального хозяйства Виктор Китанин, а также работники горсовета.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября в Харькове на площади Свободы снесли памятник Ленину. Харьковский городской председатель Геннадий Кернес заявил, что харьковская власть восстановит памятник на том же месте.

4 октября на постамент снесенного памятника Ленину на площади Свободы установили 3,5-метровый дубовый крест.