Заключенных заставляют работать в опасных условиях за зарплату меньше минимальной - проверка ГПУ

Так, к оплачиваемым работам привлечено лишь 21 тысячу человек из 42 тысяч трудоспособных осужденных.

"Ненадлежащее обеспечение работой осужденных приводит к нарушению их прав на труд и получения установленного уровня минимальной заработной платы. В частности, средняя заработная плата одного осужденного в целом по стране составляет 467 грн, что в 2,6 раза меньше установленного минимального уровня", - сказано в сообщении.

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В частности, в Житомирской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Харьковской, Одесской и других областях выявлены факты привлечения осужденных к труду по 8 часов в день и свыше 48 часов в неделю, чем нарушаются требования ст. 119 Уголовно-исполнительного кодекса Украины и ч. 1 ст. 50 Кодекса законов о труде Украины. Кроме того, осужденные часто работают в выходной субботний день более 8 часов вместо предусмотренных законодательством 5-ти.

Также установлено, что заработная плата им не выплачивается. Так, Долинский исправительный центр №118 не выплатил заработную плату осужденным на сумму свыше 200 тыс. грн.

Также в случае освобождения осужденных не принимаются меры по их трудоустройству по избранным ими местам жительства, соответствующие запросы в региональные центры занятости не направляются.

Кроме того, установлены нарушения требований ст. 8 Закона Украины "Об охране труда", согласно которым работодатель обязан выдать работающим на работах с вредными и опасными условиями труда специальные одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты.

Также выявлено, что помещения и сооружения исправительных учреждений не оборудованы автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализацией.

За вышеуказанные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено 260 должностных лиц учреждений исполнения наказаний и предприятий. Кроме того, в ЕРДР зарегистрировано 33 уголовных производства в отношении должностных лиц ГПтС.

Ранее сообщалось, что, по словам Омбудсмена Валерии Лутковской, в тюрьмах на востоке Украины разрушена почти вся инфраструктура обеспечения жизнедеятельности заключенных.