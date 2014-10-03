Руфера Mustang Wanted наградили именным оружием (фото)

Об этом заявил в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По словам министра, по руферу пришел запрос из российского Интерпола, в связи с чем МВД решило обнародовать данные о его местонахождении.

Читайте такжеРуфер Мустанг продал кроссовки, в которых разрисовал звезду на московской высотке"Mustang Wanted вернулся в Украину и за образцовое выполнение задания - награжден именным оружием", - добавил Аваков.