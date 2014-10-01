Нацгвардия получила 100 единиц новой техники - Тымчук

03:05, 01 октября 2014
Общество
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Национальная гвардия получила 100 единиц новой техники, еще 500 планируется закупить

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5 канал

Об этом сообщил руководитель "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук.

Среди закупленной техники грузовые автомобили, бронемашины "Кугуар" и "Спартан", бронированные КрАЗы.

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Также Кабмин обещает, что все военнослужащие Нацгвардии будут обеспечены зимней одеждой до 10 октября.

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