Нацгвардия получила 100 единиц новой техники - Тымчук
03:05, 01 октября 2014Общество
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Национальная гвардия получила 100 единиц новой техники, еще 500 планируется закупить
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Нацгвардия получила 100 единиц новой техники / 5 канал
Об этом сообщил руководитель "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук.
Среди закупленной техники грузовые автомобили, бронемашины "Кугуар" и "Спартан", бронированные КрАЗы.
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Также Кабмин обещает, что все военнослужащие Нацгвардии будут обеспечены зимней одеждой до 10 октября.
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