Аваков назвал стоимость полного снаряжения бойца Нацгвардии

Об этом 30 сентября сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время осмотра (совместно с премьер-министром Арсением Яценюком) подготовки подразделений Нацгвардии Украины к зиме в учебном центре в Новых Петровцах (Киевская область), передает 5 канал.

Читайте такжеНацгвардия получила партию отечественных танков Т-64 БВ-1

В свою очередь, Яценюк пообещал, что до 10 октября все нацгвардейцы будут обеспечены зимней одеждой.

По его словам, первая партия 5000 комплектов уже поступила. Всего теплой одеждой надо обеспечить 37 тыс. 250 бойцов Нацгвардии.