В Херсонской области водители фур перекрыли дорогу в Крым

С субботы, 27 сентября, введены новые правила пересечения админграницы с Крымом, а у водителей фур, простоявших на админгранице в пробке несколько дней, нет необходимых документов, сообщает местное издание Типичный Херсон.

Ранее СМИ писали, что из-за проверок российских оккупантов на админгранице создаются огромные очереди на выезде с материковой Украины.

Читайте такжеНа въезде в Крым – очередь грузовиков с продуктами длиной 14 километровХерсонская таможня сообщала, что с 27 сентября вступает в силу Закон Украины от 12 августа 2014 № 1636-VII "О создании свободной экономической зоны Крыма и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины". В соответствии с ним, устанавливается правовой режим экономической деятельности физических и юридических лиц, в том числе особый порядок применения норм регуляторного, налогового и таможенного законодательства Украины, а также особый режим внутренней и внешней миграции физических лиц.

Накануне херсонские таможенники заявили, что они со своей стороны создали качественные условия для таможенных формальностей и таможенного оформления товаров и транспортных средств по новым правилам.