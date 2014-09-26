На Донбасс вернулись свыше 61 тысяч переселенцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, руководитель Межведомственного координационного штаба Василий Стоецкий сегодня на брифинге в Киеве.

«По оперативной информации региональных штабов, общее количество граждан Украины, зарегистрированных как временные переселенцы, составляет 330 тысяч 984 человека», - заявил он.

Читайте такжеООН научит Украину работать с переселенцамиОднако Стоецкий заметил, что «в последнее время наблюдается тенденция реверсивного перемещения людей – жители восточных регионов возвращаются в свои дома. На постоянное место жительства вернулись уже 61 тысяча 75 человек, за минувшие сутки – 2 тысячи 446 человек».