Шквальный ветер повалил более сотни деревьев в Ялте

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Ялты.

По данным пресс-службы, упавшие деревья повредили трубы газопроводов на улицах Сосновая, Садовая, Ломоносова.

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Также ветром повреждены более 30 кровель жилых домов. Коммунальщики освобождают от упавших деревьев подъезды к социально важным объектам, очищают от мусора ливнестоки. В городе создана специальная комиссия, которая должна оценить нанесенный непогодой ущерб и проработать план ликвидации последствий штормовой погоды.

В ночь с 23 на 24 сентября в Ялте порывы ветра достигали скорости 30 м/с.