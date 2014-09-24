Шквальный ветер повалил более сотни деревьев в Ялте
14:08, 24 сентября 2014Общество
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Шквальный ветер повалил более 100 деревьев в Ялте, в трех районах города временно прекращена подача газа.
В Ялте непогода повалила сотни деревьев / e-crimea.info
Об этом сообщает пресс-служба городского совета Ялты.
По данным пресс-службы, упавшие деревья повредили трубы газопроводов на улицах Сосновая, Садовая, Ломоносова.
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Также ветром повреждены более 30 кровель жилых домов. Коммунальщики освобождают от упавших деревьев подъезды к социально важным объектам, очищают от мусора ливнестоки. В городе создана специальная комиссия, которая должна оценить нанесенный непогодой ущерб и проработать план ликвидации последствий штормовой погоды.
В ночь с 23 на 24 сентября в Ялте порывы ветра достигали скорости 30 м/с.
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