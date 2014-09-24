39 населенных пунктов Украины остались без света из-за непогоды

09:16, 24 сентября 2014
Общество
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В ночь на среду, 24 сентября, из-за погодных условий было обесточено 39 населенных пункта в пяти областях Украины.

УНІАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается в сообщении, в Днепропетровской области обесточены 22 населенных пункта, Киевской – частично 6, Черниговской – 5, Одесской – 4  и Запорожской – частично 2.

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Как сообщал УНИАН, синоптики прогнозируют, что на этой неделе в Украине будут идти обильные дожди, а также будет наблюдаться сильный ветер.

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