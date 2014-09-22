В Запорожье похоронят тела 55 неизвестных бойцов сил АТО

В Запорожской области будут похоронены тела 55 украинских бойцов, имена которых не удалось выяснить.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной государственной администрации Валерий Баранов, передает Еспресо.TV. Читайте такжеВ Днепропетровске похоронили тела 11 неизвестных солдат, которые погибли в зоне АТО По его словам, церемония состоится в пятницу, 26 сентября, на центральном кладбище Кушугума.

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