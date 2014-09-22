Жители Донбасса получили 200 000 наборов продуктов из гуманитарного рейса Ахметова

Так, на прошлой неделе из Днепропетровска в Мариуполь была доставлена очередная гуманитарная помощь – более 90 тыс. продуктовых наборов – в рамках Гуманитарного рейса Рината Ахметова. На сегодняшний день продукты и товары первой необходимости – муку, сахар, крупы, консервы, макаронные изделия, сгущенное молоко, печенье, чай, спички и свечи – уже получили бесплатно жители городов в зоне боевых действий и вынужденные переселенцы из около 100 населенных пунктов Донбасса.

Ежедневно из Маруиполя, куда прибывают грузовые машины с гуманитарной помощью, продуктовые, гигиенические и детские наборы, расфасованные волонтерами, менее габаритным транспортом отвозят в населенные пункты Донецкой и Луганской областей. Так, на прошлой неделе помощь доставляли и раздавали в Донецке, Докучаевске, Славянске, Угледаре, Доброполье, Дебальцево, Красном Лимане, Свердловске, Святогорске, Попасной, Артемовске, населенных пунктах Александровского, Добропольского, Первомайского, Володарского, Волновахского районов.

В целом, Гуманитарный рейс Рината Ахметова, который стартовал 22 августа с целью помощи жителям Донецкой и Луганской областей, пострадавших в ходе конфликта, до конца сентября доставит на Донбасс 550 тысяч продуктовых наборов, что позволит обеспечить помощью более миллиона человек.

Что касается направления «эвакуация», за неделю волонтеры Штаба эвакуировали 903 человека из городов Донецкой и Луганской областей – из Донецка, Мариуполя, Енакиево, Авдеевки, Горловки, Луганска, Первомайска, Алчевска, Брянки. Это женщины с детьми, пожилые люди, люди с инвалидностью. Всего же Гуманитарным штабом при фонде Рината Ахметова, начиная с мая этого года, эвакуировано 28 732 человека, из них 12 000 – это дети.

Большинство вынужденных переселенцев, которые временно находятся в местах компактного проживания, вынуждены будут покинуть базы из-за их сезонности – учреждения не приспособлены для использования в осенне-зимний период, поскольку не отапливаются. Гуманитарный штаб взял на себя ответственность за поиск и оплату проживания самых незащищенных категорий переселенцев из тех, которые были эвакуированы и размещены штабом в безопасных районах Донецкой области, в Запорожской, Днепропетровской, Одесской областях. Для многодетных семей, инвалидов, пожилых людей, матерей-одиночек с маленькими детьми, приемных семей подыскиваются утепленные базы. Так, 243 человека уже переехали на утепленную базу «Факел» в Бердянске.

Напоминаем, что при Гуманитарном штабе Рината Ахметова «Поможем» круглосуточно работает бесплатная горячая линия 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua.