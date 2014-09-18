Красный Крест не будет сопровождать третий российский гумконвой

Об этом ИТАР-ТАСС сообщила пресс-секретарь МККК Анастасия Исюк.

"Сейчас мы не видим смысла в том, чтобы участвовать в подготовке третьего конвоя", - сказала она.

"Во время переговоров по первому и второму конвоям мы подчеркивали, что Украина и Россия должны прийти к соглашению по всем техническим вопросам прохождения автоколонны, включая роль МККК как гуманитарной организации", - напомнила Исюк, отметив, что "окончательных соглашений достигнуто не было, и оба конвоя отправились без сопровождения МККК".

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"Наши сотрудники работают в Луганске и при необходимости готовы оказать экспертную поддержку местным властям в распределении помощи, - заверила она. - Кроме того, мы оказываем помощь медицинским учреждениям и работаем над тем, чтобы получить доступ к лицам, задержанным в результате конфликта".

Как известно, в ночь на 13 сентября 2014 года российская сторона во второй раз осуществила незаконное перемещение в Украину так называемого гуманитарного груза.