Российские наемники затопили три шахты в Донецкой области

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Российские наемники продолжают разрушать инфраструктуру и выводить из строя оборудование предприятий Донбасса. В частности, в Донецке террористы затопили шахты «Моспинская», «Октябрьская» и «Трудовская», - отметил он.

Кроме этого, по словам Лысенко, металлургические заводы в Донецке работают «на тихом ходу», то есть их работа снижена к необходимому минимуму.

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«В результате разрушения террористами инфраструктуры Донецкой железной дороги, на предприятия прекращена поставка сырья. Из-за этого запасов железной руды и кокса на них хватит на 2-3 дня», - добавил представитель СНБО.