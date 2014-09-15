В Украине погибло более 3,5 тысяч российских военных - правозащитница

Об этом в своем Facebook написала российская правозащитница Елена Васильева из Мурманска, которая занимается поиском данных о погибших россиянах.

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"Считаем груз 200 после уже озвученных 2000 погибших: 300 убитых в Победе, 47 расстрелянных при выходе из Иловайска, 120 погибших из сводной колоны 1200 бойцов Снежное (470 раненых), 70 погибших псковских десантников (10 остались живы), 230 погибших колона на марше под артобстрелом, 60 вырезал батальон Кавказ - полностью артдивизион, 59 тел в могиле под Новоазовском, примерно 40 тел сбросили в шахту. Всего 926 погибших. И это только то, что подтверждено из разных источников. А сколько ещё раненых не довезли и не спасли? Да, забыла, в шахту у Краснокаменска сбросили почти 600 тел..... Считайте", - написала она.