Террористы похитили 4 преподавателей Луганского госуниверситета внутренних дел
14:05, 18 сентября 2014Общество
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На блокпосту в городе Александровск Артемовского райсовета на Луганщине боевики «ЛНР» захватили 4-х преподавателей Луганского государственного университета внутренних дел им. Дидоренко.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.
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По его данным, похищенных преподавателей террористы вывезли в админздания УСБУ в Луганской области.
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