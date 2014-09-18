Террористы похитили 4 преподавателей Луганского госуниверситета внутренних дел

14:05, 18 сентября 2014
Общество
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На блокпосту в городе Александровск Артемовского райсовета на Луганщине боевики «ЛНР» захватили 4-х преподавателей Луганского государственного университета внутренних дел им. Дидоренко.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

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По его данным, похищенных преподавателей террористы вывезли в админздания УСБУ в Луганской области.

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