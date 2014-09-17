В Донецке террористы "уволили" с должности ректоров трех вузов
22:44, 17 сентября 2014Общество
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В Донецке террористы самопровозглашенной «Донецкой народной республики» «уволили» с должности ректоров трех местных вузов.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил один из местных общественных активистов, бывший преподаватель Донецкого Национального университета.
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По его словам «уволены с занимаемой должности» ректоры Донецкого медицинского университета, Донецкого университета экономики и торговли им. Туган-Барановского и Донецкого Национального университета.
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