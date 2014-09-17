В Донецке террористы "уволили" с должности ректоров трех вузов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил один из местных общественных активистов, бывший преподаватель Донецкого Национального университета.

Читайте такжеВ Луганске вооруженные люди захватили университет и арестовали проректора

По его словам «уволены с занимаемой должности» ректоры Донецкого медицинского университета, Донецкого университета экономики и торговли им. Туган-Барановского и Донецкого Национального университета.