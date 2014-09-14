В Сумах мужчина "взорвал" квартиру из-за нежелания жить дальше. Пострадали три человека

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области, взрыв прозвучал в субботу, 13 сентября, на седьмом этаже дома на площади Горького, 5. В результате взрыва вылетели оконные стекла в квартирах.

Согласно сообщению, «в 13.40 на линию «102» поступил звонок. Мужчина заявил, что у него конфликт со всеми, поэтому он хочет покончить жизнь самоубийством».

«Сотрудники милиции и ГСЧС, прибывшие по указанному адресу, пытались отговорить мужчину от необдуманных шагов. Но дверь он не открывал. Неожиданно в квартире прозвучал взрыв», – отмечает ССО.

В настоящее время 51-летний хозяин квартиры госпитализирован в ожоговое отделение местной больницы. Он – ранее судимый и характеризуется соседями как человек злоупотребляющий спиртными напитками, говорится в сообщении.Читайте такжеВ Николаеве похоронили предполагаемого виновника взрыва в жилом доме

В результате взрыва также пострадали двое сотрудников милиции, которые в момент взрыва находились у двери. У 25-ти и 30-летнего милиционеров серьезные ожоги лица, рук и ушибы. Они также находятся в больнице.

Предварительно установлено, что мужчина, пытаясь покончить жизнь самоубийством, открыл газ, который и взорвался в его квартире.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пятнадцати лет.