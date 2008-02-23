В ”Феофанию” пустят простых смертных

Медицинский комплекс «Феофания», где до сих пор имели возможность лечиться, в основном, правительственные чиновники и члены их семей, будет преобразован в общедоступную университетскую клинику.

Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» заявил министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ.

В состав этого медицинского комплекса входят две поликлиники, стационар и санаторная база. «Мы наметили перспективу на ближайшие годы и планируем, что со временем это будет прекрасно оборудованная республиканская, более того, университетская клиника», — отметил он.

В.КНЯЗЕВИЧ сообщил, что во время работы в медицинском управлении Государственного управления делами он в совершенстве изучил и проанализировал ситуацию с комплексом, не допустив ликвидации больницы и установив «правила игры, направленные на перспективу, на то, чтобы со временам система начала работать для народа». По его словам, были просчитаны все детали — подготовка кадров, новые технологии и методики, — чтобы сделать медицинский комплекс действительно современным.

Министр также сообщил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поддерживает идею превращения комплекса в университетскую клинику и готов подписать соответствующее решение.

«Президент согласился с тем, что в будущем его (комплекс «Феофания») нужно передать из четвертого управления и тем самым показать пример другим ведомствам, владеющим сетью медицинских учреждений», — добавил В.КНЯЗЕВИЧ.

В частности, уточнил он, идет речь об институтских клиниках Академии медицинских наук. По словам министра, они занимают особое место и работают по своим собственным правилам, хотя финансируются из государственного бюджета.