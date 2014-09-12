В Одессу прибыл японский «Корабль Мира» с 1 тыс. пассажиров на борту

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции, состоявшейся на судне, сообщил директор судна, руководитель глобальной миротворческой сети в Северо-Восточной Азии Яшиока Тацуя.

Пассажиры - жители Японии, принимающие участие в мероприятиях по достижению мира и предотвращению вооруженных конфликтов. В их числе - представители восточноевропейских организаций, входящих во всемирную сеть гражданских организаций – Глобальное партнерство по предотвращению вооруженных конфликтов (GPPAC).

«Мы начали этот проект в 1983-м, этот год стал 31 годом наших круизных поездок, мы ежегодно посещаем 25 стран. Основную мысль, которую мы несем – содействие установлению связей между цивилизациями ради достижения всеобщего мира, защиты прав человека и охраны окружающей среды. Мы прибыли из страны, в которой есть Конституция мира, и мы надеемся, что так сделаем небольшой вклад в достижение мира в Украине», - сказал Тацуя.

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Он также отметил, что «наше послание – нельзя опускать руки». Тацуя считает, что вооруженные конфликты в Украине, в Африке и на Ближнем Востоке, позволят урегулировать «мудрость человечества и диалог с оппонентом, так как именно диалог является главным оружием мира».

«Корабль мира» – сам по себе уже медиа. На нем тысяча человек, и они распространяют по соцсетям информацию, которую увидели. Как основателю корабля мне бы хотелось, чтобы корабль распространял правду, которая происходит в различных уголках мира.

Наш приезд в Одессу – возможность объяснить людям в Японии правду», ― заявил Тацуя.

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Как сообщал УНИАН, в 1983 году группа японских студентов, преодолевая государственную цензуру на историю военной агрессии Японии в Азии, отправилась в рейс на «Корабле Мира» в соседние страны и регионы, чтобы из первых уст услышать о войне от тех, кто ее пережил. Цель путешествия - создание пространства для диалога вне культурных границ и различий.

«Корабль Мира» курсирует по всему миру, вовлекая людей разных стран и регионов в диалог и социальное взаимодействие. На борту судна и в портовых городах следования судна проходят образовательные форумы, тренинги и диалоги об эффективных социально-политических переменах и т. д.

Справка УНИАН. GPPAC - всемирная сеть гражданских организаций, работающая над достижением международного консенсуса в вопросах миротворчества и предотвращения насильственных конфликтов. Она была создана в 2003 году в ответ на призыв Генерального Секретаря ООН Кофи Анана провести международную конференцию организаций гражданского общества, работающих в сфере предотвращения конфликтов. В Восточно-Европейскую сеть организаций входят организации из Украины, Белоруссии, Болгарии, Молдовы, России, Румынии.