Прогноз погоды на выходные

8 июля, по прогнозам синоптиков, в Крыму и Приазовье ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град, шквалы 15-20 м/с. На остальной территории переменная облачность. Без осадков, лишь в южных, а днем и в восточных и прикарпатских областях местами кратковременные дожди с грозами. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, на юге и востоке северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°, в Крыму и Приазовье 22-27°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 16-21°.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

9-10 июля будет переменная облачность. В Крыму, Приазовье, восточных и Днепропетровской областях кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, 9 июля в Крыму местами сильные ливни. Температура ночью 14-19°, днем 22-27°. На остальной территории ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные грозовые дожди. Температура ночью 15-20°, днем 24-29°, на Закарпатье местами до 32°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 15-20°. Ветер восточный, 3-8 м/с, в Крыму и Приазовье – северо-восточный, 7-12м/с, при грозах шквалистое усиление 15-20 м/с.

11-12 июля пройдут отдельные кратковременные грозовые дожди. Температура ночью 14-20°, на побережье морей до 23°, днем 24-29°, на Закарпатье и в восточной части местами 30-32°.

В г. Киеве и области 8 июля сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северный, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 17-19°, днем 27-29°; по области ночью 14-19°, днем 25-30°.

9-10 июля будет также переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные грозовые дожди. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 24-29°.

11-12 июля пройдут отдельные кратковременные грозовые дожди. Температура существенно не изменится.